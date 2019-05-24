toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-20 - США U-20 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар відсвяткував своє 83-річчя спеціальним відеороликом

15:29 145 Читать на русском
Шахтар відсвяткував своє 83-річчя спеціальним відеороликом
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар сьогодні відзначає свій День народження і відзначив цю подію особливим відеороликом.

"Шахтарю – 83. Зі святом, друзі. З днем народження, Шахтар!

Фонсека розповів, в яких чемпіонатах хотів би продовжити кар'єру

Вітаємо ветеранів, футболістів і тренерів, усіх уболівальників! Кожен з вас зробив величезний внесок в успіхи і досягнення команди. Кожен з вас є частиною великої і дружної сім'ї ФК Шахтар", – йдеться у дописі до відео у твіттері Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар виграв чемпіонат та Кубок України у поточному сезоні і став найбільш титулованим клубом країни.

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

blog_ava
Україна U-20 – США U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019
21:25
2670
Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук