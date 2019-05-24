Шахтар відсвяткував своє 83-річчя спеціальним відеороликом

Донецький Шахтар сьогодні відзначає свій День народження і відзначив цю подію особливим відеороликом.

"Шахтарю – 83. Зі святом, друзі. З днем народження, Шахтар!

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Вітаємо ветеранів, футболістів і тренерів, усіх уболівальників! Кожен з вас зробив величезний внесок в успіхи і досягнення команди. Кожен з вас є частиною великої і дружної сім'ї ФК Шахтар", – йдеться у дописі до відео у твіттері Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар виграв чемпіонат та Кубок України у поточному сезоні і став найбільш титулованим клубом країни.

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