"Вектор долгосрочной адаптации в Шахтере свернут. Нам нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто.

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Я с Сергеем Палкиным и президентом каждый день на связи. Ринат Леонидович знает, что нам нужно запастись терпением, чтобы стать сильнее", – сказал Срна в эфире программы Великий футбол.

К слову, в течение многих лет Шахтер покупал молодых бразильцев, которых постепенно выводил на новый уровень. Этим летом команду возглавил Роберто Де Дзерби, а клуб потратил на трансферы почти 40 млн евро. Пришли Марлон (26 лет), Лассина Траоре (20 лет) и Педриньо (23 года) – все сразу стали игроками основного состава.

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