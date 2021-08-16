Делегация донецкого Шахтера вылетела в Монако, где команде предстоит провести первый матч плей-офф квалификации ЛЧ.

Тренерский штаб Роберто Де Дзерби взял на выезд 25 футболистов. Отметим присутствие в заявке бразильца Педриньо. Были опасения, что он не успеет залечить травму, полученную в поединке против бельгийского Генка.

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Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрык, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педринью, Евгений Коноплянка;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

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Напомним, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже завтра, 17 августа, на территории княжества. Поединок в Харькове запланирован на 25 августа.