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Шахтер отдал Кайоде в аренду

22:47 122 Читати українською
Шахтер отдал Кайоде в аренду
Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтер

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде отправился в аренду за границу.

Новичок турецкой Суперлиги Газишехир Газиантеп на своем официальном сайте сообщил о годичной аренде нападающего Шахтера Оларенваджу Кайоде.

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Нигериец не входил в планы нового главного тренера Шахтера Луиша Каштру, а потому был вынужден искать другой клуб для продолжения карьеры.

В сезоне 2018/19 нападающий отличился лишь одним голом в 10 матчах УПЛ.

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