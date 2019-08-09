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Бланко Лещук может вернуться в Сегунду, но не в Малагу

21:47 34 Читати українською
Бланко Лещук может вернуться в Сегунду, но не в Малагу
Густаво Бланко Лещук / ФК Малага

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Альмерия заинтересовалась в услугах аргентинского форварда Шахтера Густаво Бланко Лещука, сообщает Diario de Almeria. Клуб уже контактировал с футболистом. Альмерия имеет несколько вариантов, аргентинец входит в этот список.

Селезнев официально покинул Малагу

Прошлый сезон игрок провел в составе Малаги, за которую забил 9 голов, но не смог помочь команде вернуться в Примеру.

Контракт Бланко Лещука с Шахтером действует до лета 2020 года, после чего он станет свободным агентом.

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