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Шахтар віддав Кайоде в оренду

22:47 656 Читать на русском
Шахтар віддав Кайоде в оренду
Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде вирушив в оренду за кордон.

Новачок турецької Суперліги Газішехір Газіантеп на своєму офіційному сайті повідомив про річну оренду нападника Шахтаря Оларенваджу Кайоде.

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Нігерієць не входив у плани нового головного тренера Шахтаря Луїша Каштру, а тому був змушений шукати інший клуб для продовження кар'єри.

У сезоні 2018/19 нападник відзначився лише одним голом у 10 матчах УПЛ.

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