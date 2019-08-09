Шахтар віддав Кайоде в оренду

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде вирушив в оренду за кордон.

Новачок турецької Суперліги Газішехір Газіантеп на своєму офіційному сайті повідомив про річну оренду нападника Шахтаря Оларенваджу Кайоде.

Бланко Лещук може повернутись у Сегунду, але не в Малагу

Нігерієць не входив у плани нового головного тренера Шахтаря Луїша Каштру, а тому був змушений шукати інший клуб для продовження кар'єри.

У сезоні 2018/19 нападник відзначився лише одним голом у 10 матчах УПЛ.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі