Дончане продолжают отпускать своих игроков в Мариуполь. В одноименный город отправился и Марк Рене Мампасси.

18-летний центральный защитник перебрался на берега Азовского моря, информирует официальный сайт Мариуполя.

Мариуполь арендовал еще одного игрока Шахтера

Мампасси присоединился к коллективу Остапа Маркевича на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон. Марк стал уже тринадцатым игроком Шахтера, который будет играть за "азовцев" в этом году.

Напомним, Мампасси является воспитанником академии "горняков". Вторую часть прошлой кампании представитель юношеских сборных Украины проводил в Мариуполе – 6 матчей, но без результативных действий.

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