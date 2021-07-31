Шахтер отдал юного защитника в очередную аренду
Дончане продолжают отпускать своих игроков в Мариуполь. В одноименный город отправился и Марк Рене Мампасси.
18-летний центральный защитник перебрался на берега Азовского моря, информирует официальный сайт Мариуполя.
Мариуполь арендовал еще одного игрока Шахтера
Мампасси присоединился к коллективу Остапа Маркевича на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон. Марк стал уже тринадцатым игроком Шахтера, который будет играть за "азовцев" в этом году.
Напомним, Мампасси является воспитанником академии "горняков". Вторую часть прошлой кампании представитель юношеских сборных Украины проводил в Мариуполе – 6 матчей, но без результативных действий.
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