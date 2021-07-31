Донеччани продовжують відпускати своїх гравців у Маріуполь. В однойменне місто вирушив і Марк Рене Мампассі.

18-річний центральний оборонець перебрався на береги Азовського моря, інформує офіційний сайт Маріуполя.

Маріуполь орендував ще одного гравця Шахтаря

Мампассі приєднався до колективу Остапа Маркевича на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон. Марк став вже тринадцятим гравцем Шахтаря, який гратиме за "азовців" цього року.

Нагадаємо, Мампассі є вихованцем академії "гірників". Другу частину минулої кампанії представник юнацьких збірних України проводив у Маріуполі – 6 матчів, але без результативних дій.

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