Шахтер отдал Додо в аренду Витории Гимараэш

Защитник донецкого Шахтера Додо следующий сезон проведет в чемпионате Португалии.

Витория Гимараеш объявила, что договорилась с Шахтером об аренде Додо. Бразилец будет выступать за новую команду на правах однолетней аренды, сообщает пресс-служба португальского клуба. Детали сделки остаются неизвестными.

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Витория в сезоне 2017/2018 заняла 9 место в турнирной таблице португальской Примейры.

Додо перешел в Шахтер зимой 2018 году из бразильской Коритибы.

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