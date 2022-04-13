Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин понимает, что игрокам рано или поздно нужно будет полноценно продолжать карьеру.

"Остановка выплат продиктована не нами, это продиктовано законодательством Украины. Мы повторили то, что вышло в законе. Каждый футболист получил определенную бумагу. При этом я отдельно встречался с ними. Мы проговорили многие вопросы, они знают текущую ситуацию.

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Они знают, что если и следующий чемпионат не начнется, то будем каждого пытаться трудоустроить. Никого не бросим, каждым будем заниматься, будем отдельно поддерживать как можем", – резюмировал Палкин в интервью Денисов Time.

Напомним, после войны Шахтер полностью не продал ни одного украинского игрока, но в последнее время появились слухи о переходе Мудрика в Брентфорд.

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