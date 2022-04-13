Шахтер остановил выплату зарплаты и готов "раздать" всех своих футболистов – Палкин объяснил ситуацию
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин понимает, что игрокам рано или поздно нужно будет полноценно продолжать карьеру.
"Остановка выплат продиктована не нами, это продиктовано законодательством Украины. Мы повторили то, что вышло в законе. Каждый футболист получил определенную бумагу. При этом я отдельно встречался с ними. Мы проговорили многие вопросы, они знают текущую ситуацию.
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Они знают, что если и следующий чемпионат не начнется, то будем каждого пытаться трудоустроить. Никого не бросим, каждым будем заниматься, будем отдельно поддерживать как можем", – резюмировал Палкин в интервью Денисов Time.
Напомним, после войны Шахтер полностью не продал ни одного украинского игрока, но в последнее время появились слухи о переходе Мудрика в Брентфорд.