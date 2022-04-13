Как сообщалось ранее, Манор Соломон близок к переезду на Туманный Альбион. Переговоры между Фулхэмом и Шахтером находятся на завершающей стадии переговоров.

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По информации Daily Mail, 22-летний полузащитник обойдется лондонцам в 7 млн фунтов стерлингов.

Напомним, Соломон перешел в Шахтер в январе 2019 года за 6 млн евро. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает израильтянина в 18 млн евро (16,2 млн футнтов).

К слову, Фулхэм в следующем сезоне снова будет выступать в АПЛ. Сейчас "коттеджеры" уверенно лидируют в Чемпионшипе – за шесть туров до завершения чемпионата они опережают ближайшего преследователя на 10 очков и имеют матч в запасе.

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