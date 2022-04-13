Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розуміє, що гравцям рано чи пізно потрібно буде повноцінно продовжувати кар'єру.

"Зупинка виплат продиктована не нами, це продиктовано законодавством України. Ми повторили те, що вийшло у законі. Кожен футболіст отримав певний папір. При цьому я окремо зустрічався з ними. Ми проговорили багато питань, вони знають поточну ситуацію.

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Вони знають, що якщо і наступний чемпіонат не почнеться, то кожного намагатимемося працевлаштувати. Нікого не покинемо, кожним займатимемося, окремо підтримуватимемо як можемо", – резюмував Палкін в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, після війни Шахтар повністю не продав жодного українського гравця, але останнім часом з'явились чутки про перехід Мудрика у Брентфорд.

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