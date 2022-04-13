Шахтар зупинив виплату зарплати і готовий "роздати" усіх своїх футболістів – Палкін пояснив ситуацію
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розуміє, що гравцям рано чи пізно потрібно буде повноцінно продовжувати кар'єру.
"Зупинка виплат продиктована не нами, це продиктовано законодавством України. Ми повторили те, що вийшло у законі. Кожен футболіст отримав певний папір. При цьому я окремо зустрічався з ними. Ми проговорили багато питань, вони знають поточну ситуацію.
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Вони знають, що якщо і наступний чемпіонат не почнеться, то кожного намагатимемося працевлаштувати. Нікого не покинемо, кожним займатимемося, окремо підтримуватимемо як можемо", – резюмував Палкін в інтерв'ю Денисов Time.
Нагадаємо, після війни Шахтар повністю не продав жодного українського гравця, але останнім часом з'явились чутки про перехід Мудрика у Брентфорд.