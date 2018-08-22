Шахтер организовал тренировку для детей с ограниченными возможностями

В Мариуполе на площадке "Давай, играй!" состоялось первое футбольная тренировка для детей с ограниченными возможностями.

В группу, сформированную из 14 воспитанников городского центра «Поверь в себя», вошли дети с особенностями ментального развития, сообщает официальный сайт "горняков".

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Занятие продолжительностью 45 минут включало индивидуальные упражнения с мячом, специализированные игры и задания. С ребятами работали тренеры-волонтеры, прошедшие специальное обучение по методике английской Премьер-лиги.

Кроме Мариуполя тренировки будут проводиться в Ивано-Франковске, Бурштыне и Киеве. Ожидается, что до конца 2018 года футболом на площадках «Давай, играй!» станут заниматься около 100 детей с особыми потребностями.