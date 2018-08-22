Шахтар організував тренування для дітей з обмеженими можливостями

У Маріуполі на майданчику "Давай, грай!" відбулося перше футбольне тренування для дітей з обмеженими можливостями.

До групи, сформованої з 14 вихованців міського центру "Повір у себе", увійшли діти з особливостями ментального розвитку, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Заняття тривало 45 хвилин та містило індивідуальні вправи з м’ячем, спеціалізовані ігри й завдання. З дітлахами працювали тренери-волонтери, які пройшли спеціальне навчання за методикою англійської Прем’єр-ліги.

Крім Маріуполя тренування проводитимуться у Івано-Франківську, Бурштині та Києві. Очікується, що до кінця 2018 року футболом на майданчиках "Давай, грай!" займатимуться близько 100 дітей з особливими потребами.