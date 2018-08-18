Фонсека и Дуляй сыграли с детьми во Львове – португалец не забил пенальти юному вратарю

Тренеры донецкого Шахтера Пауло Фонсека и Игорь Дуляй накануне матча против ФК Львов сыграли с детьми.

Сегодня, 18 августа, накануне матча 5-го тура ФК Львов – Шахтер, тренеры "горняков" Игор Дуляй и Пауло Фонсека сыграли двусторонку с детьми в роли играющих тренеров. Победу одержал состав Фонсеки, сообщает официальный сайт Шахтера.

Фонсека: Знаю нового наставника Карпат Мораиш, думаю, он проведет прекрасную работу во Львове

Несмотря на это главный тренер "оранжево-черных" не смог реализовать пенальти юному голкиперу. После удара мяч попал в перекладину.

Напомним, матч 5 тура УПЛ Львов – Шахтер состоится сегодня, 18 августа, начало игры в 17:00.