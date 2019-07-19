Шахтер опубликовал заявку на сезон 2019/20 – Сикан и Бланко Лещук в списке, Кайоде отсутствует

Сикан в заявке Шахтера на сезон / Фото ФК Шахтер

Шахтер обнародовал предварительный список игроков, которые будут защищать цвета донецкого клуба в следующем сезоне УПЛ.

Стал известен список игроков Шахтера, которые попали в заявку на сезон 2019/20. Фамилии игроков опубликованы на официальном сайте клуба.

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Одной из главных неожиданностей является попадание в список 18-летнего форварда Даниила Сикана и аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука, который недавно вернулся из испанской Малаги. Отсутствуют Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Майкон и Оларенваджу Кайоде. Правда, внести изменения в заявку можно до конца августа, отмечает официальный сайт Шахтера.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 68. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 24. Вячеслав Танковский, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 67. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 15. Густаво Бланко Лещук, 45. Даниил Сикан.

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