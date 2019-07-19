Шахтар опублікував заявку на сезон 2019/20 – Сікан та Бланко Лещук у списку, Кайоде відсутній

Шахтар оприлюднив попередній список гравців, які захищатимуть кольори донецького клубу в наступному сезоні УПЛ.

Став відомий список гравців Шахтаря, які потрапили у заявку на сезон 2019/20. Прізвища гравців опубліковані на офіційному сайті клубу.

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Одною з головних несподіванок є потрапляння у список 18-річного форварда Данила Сікана та аргентинського нападника Густаво Бланко Лещука, який нещодавно повернувся з іспанської Малаги. Натомість відсутні Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Майкон та Оларенваджу Кайоде. Щоправда, внести зміни у заявку можна аж до кінця серпня, відзначає офіційний сайт Шахтаря.

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 68. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 98. Додо

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентінью, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 24. В'ячеслав Танковський, 28. Маркіньйос Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 67. Олександр Піхальонок, 99. Фернандо

Нападники: 10. Жуніор Мораес, 15. Густаво Бланко Лещук, 45. Данило Сікан.

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