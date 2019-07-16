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Шахтер продолжит подготовку к новому сезону в Украине – "горняки" сыграют 2 контрольные матчи с клубами УПЛ

09:43 39 Читати українською
Шахтер продолжит подготовку к новому сезону в Украине – "горняки" сыграют 2 контрольные матчи с клубами УПЛ
Шахтер / Сайт клуба

Шахтер больше не поедет за границу для проведения предсезонных сборов.

Донецкий клуб вернулся со вторых заграничных сборов, которые проходили в Австрии, а со вчерашнего дня подопечные Каштру готовятся к новому сезону на тренировочной базе в Святошино.

Каштру уже определился со стартовым составом Шахтера на начало сезона

"Горняки" запланировали сыграть еще два товарищеских матча. Соперниками станут новичок УПЛ Колос, а также донецкий Олимпик. Поединки состоятся 19 и 20 июля соответственно, начало в 18:00.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины для Шахтера начнется 28 июля поединком за Суперкубок против киевского Динамо.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Шахтер Шахтер Олимпик Олимпик Межсезонные сборы Колос Колос
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