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Шахтер опубликовал заявку на сезон УПЛ 2020/21 – есть дебютанты

11:40 - Читати українською
Шахтер опубликовал заявку на сезон УПЛ 2020/21 – есть дебютанты
Тренировка ФК Шахтер / Твиттер донецкого клуба

Донецкий клуб накануне старта нового сезона подал заявку на чемпионат Украины 2020/21.

Шахтер опубликовал заявку на новый сезон УПЛ на своем официальном сайте. Среди 30 футболистов есть потенциальные дебютанты.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка

В частности, в список впервые попали голкипер Евгений Гриценко и защитник Виктор Корниенко.

Вратари (4):

1. Алексей Шевченко

30. Андрей Пятов

54. Евгений Гриценко

81. Анатолий Трубин

Защитники (8):

4. Сергей Кривцов

5. Давид Хочолава

15. Виктор Корниенко

22. Николай Матвиенко

31. Исмаили

49. Витао

77. Валерий Бондарь

98. Додо

Полузащитники (16):

6. Тарас Степаненко

7. Тайсон

8. Маркос Антонио

9. Дентиньо

11. Марлос

14. Тете

19. Манор Соломон

20. Виктор Коваленко

21. Алан Патрик

23. Владислав Вакула

27. Майкон

28. Маркиньос Сиприано

50. Сергей Болбат

70. Евгений Коноплянка

76. Александр Пихаленок

99. Фернандо

Нападающие (2):

10. Жуниор Мораес

45. Даниил Сикан

Напомним, уже 21 августа Шахтер проведет матч 1-го тура Премьер-лиги с Колосом на НСК Олимпийский в Киеве. Начало в 19:00.

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Теги
УПЛ Евгений Евгений Гриценко Виктор Виктор Корниенко Шахтер Шахтер
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