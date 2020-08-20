Шахтар опублікував заявку на сезон УПЛ 2020/21 – є потенційні дебютанти

Шахтар опублікував заявку на новий сезон УПЛ на своєму офіційному сайті. Серед 30 футболістів є потенційні дебютанти.
Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком
Зокрема, до списку вперше потрапили голкіпер Євген Гриценко та захисник Віктор Корнієнко.
Заявка першої команди Шахтаря виглядає наступним чином:
Воротарі (4):
1. Олексій Шевченко
30. Андрій Пятов
54. Євген Гриценко
81. Анатолій Трубін
Захисники (8):
4. Сергій Кривцов
5. Давид Хочолава
15. Віктор Корнієнко
22. Микола Матвієнко
31. Ісмаїлі
49. Вітао
77. Валерій Бондар
98. Додо
Півзахисники (16):
6. Тарас Степаненко
7. Тайсон
8. Маркос Антоніо
9. Дентіньо
11. Марлос
14. Тете
19. Манор Соломон
20. Віктор Коваленко
21. Алан Патрік
23. Владислав Вакула
27. Майкон
28. Маркіньос Сіпріано
50. Сергій Болбат
70. Євген Коноплянка
76. Олександр Пихальонок
99. Фернандо
Нападники (2):
10. Жуніор Мораес
45. Даниїл Сікан
Нагадаємо, вже 21 серпня Шахтар проведе матч 1-го туру Прем'єр-ліги з Колосом на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 19:00.
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