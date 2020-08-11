Шахтер официально попрощался с Немом

Украина — 19:49 37259
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Десна нанесла Динамо первое поражение при Луческу – Цыганков вернулся голом и промахом с пенальти
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"Это может быть Аталанта": Малиновскому и Ко предрекают судьбу исторической сенсации ЛЧ, а Пирло очень повезлоЛига чемпионов — 11:33 7740
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Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыЛига Европы — 00:38 6357
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Кто выиграет ЛЧ 2019/20 – назван главный фаворит, Малиновский и Ко оказались среди аутсайдеровЛига чемпионов — 10 авг 10520
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Луческу готов отпустить игроков Динамо в сборную Украины, – ЦыганыкСборная Украины — 10 авг 4236