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Шахтер официально попрощался с Немом

19:59 - Читати українською
Шахтер официально попрощался с Немом
Веллингтон Нем / Фото ФК Шахтер

Бразильский хавбек Веллингтон Нем больше не примеряет футболку донецкого клуба.

Шахтер на своем официальном сайте огласил о прекращении сотрудничества с Веллингтоном Немом.

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Первую половину прошлого сезона 28-летний бразилец провел на родине, защищая цвета Флуминенсе на правах аренды. По возвращении в лагерь донецкого клуба Веллингтон не смог убедить тренерский штаб Луиша Каштру в своей необходимости.

Напомним, Нем присоединился к Шахтеру в 2013-м и успел провести за "горняков" 75 матчей. О будущем месте работы бразильца пока ничего неизвестно.

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