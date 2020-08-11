Шахтар офіційно попрощався з Немом

Ліга Європи — 20:50 2941
-
Шахтар – Базель: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
-
Десна завдала Динамо першої поразки при Луческу – Циганков повернувся голом і промахом з пенальтіУкраїна — 19:48 38506
-
"Це справді може бути Аталанта": Маліновському і Ко пророчать долю історичної сенсації ЛЧ, а Пірло дуже пощастилоЛіга чемпіонів — 11:33 7844
-
Син Рівалдо потрапив у сферу інтересів Динамо, – ЗМІУкраїна — 10:55 9148
-
Шахтар – Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:42 5628