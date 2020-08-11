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Шахтар офіційно попрощався з Немом

19:58 - Читать на русском
Шахтар офіційно попрощався з Немом
Веллінгтон Нем / Фото ФК Шахтар

Бразильський хавбек Веллінгтон Нем більше не приміряє футболку донецького клубу.

Шахтар на своєму офіційному сайті оглосив про припинення співпраці з Веллінгтоном Немом.

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Першу половину минулого сезону 28-річний бразилець провів на батьківщині, захищаючи кольори Флуміненсе на правах оренди. Після повернення до табору донецького клубу Веллінгтон не зміг переконати тренерський штаб Луїша Каштру у своїй необхідності.

Нагадаємо, Нем приєднався до Шахтаря у 2013-му та встиг провести за "гірників" 75 матчів. Про майбутнє місце роботи бразильця поки нічого невідомо.

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