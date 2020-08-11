Шахтер заявил НСК Олимпийский домашним стадионом на сезон 2020/21, – СМИ

Донецкий Шахтер будет принимать своих соперников в УПЛ на главном стадионе страны в грядущем сезоне.

"Горняки" уже заявили НСК Олимпийский домашним стадионом в УПЛ, сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на собственные источники.

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Соответствующий контракт между Шахтером и НСК должен быть подписан в ближайшие дни.

Напомним, НСК Олимпийский в предыдущих сезонах был домашним стадионом Динамо. Киевский клуб арендовал его.

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