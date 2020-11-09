"Корниенко получил травму в конце первого тайма в результате фола Сергея Сидорчука. Сегодня мы провели медицинский осмотр: выявлены разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза.

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В данном случае футболист был в шаге от оперативного вмешательства. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам займет от 4 до 6 недель", – отметил Скибинский в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что до сих пор свое восстановление от травмы продолжает другой левый защитник Шахтера – Исмаили. Именно бразильца заменил Корниенко, став настоящим открытием нынешнего сезона, в котором уже сыграл за дончан 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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