"Показали свою игру, хороший футбол, свой почерк. Считаю, мы полностью переиграли соперника, хотя Динамо тоже отличная команда. Нам удалось это сделать. Думаю, если на табло счет 3:0, то мы выполнили все то, что тренер хотел и говорил нам.

Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Как самочувствие после столкновения с Сидорчуком? Болит нога. Завтра утром будет видно, что и как. Я вызван в сборную Украины, завтра врачи посмотрят, что там, и скажут", – цитирует Корниенко официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер все еще уступает Динамо в турнирной таблице УПЛ – между двумя грандами осталось лишь одно очко.

"Вы считаете, что Луческу ноет?": Динамо проиграло само себе, а украинский футбол деградирует – реакция на Классическое