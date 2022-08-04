Бразильский защитник Исмаили стал игроком Лилля, сообщает официальный сайт французского клуба.

Украинский обладатель Кубка и Суперкубка европейского чемпионата продолжит карьеру в Казахстане

32-летний экс-защитник Шахтера перешел в лагерь "догов" в статусе свободного агента, подписав с ними контракт сроком на один год. Интересно, что главным претендентом на бразильца называли Интернасьонал. Теперь игрок снова будет работать под руководством своего бывшего тренера – накануне Лилль возглавил экс-коуч дончан Паулу Фонсека.

Напомним, Исмаили выступал за Шахтер с 2013 года (перейдя к "горнякам" из Браги за 4 млн евро). За это время успел наиграть 228 матчей в оранжевой футболке, забить 16 мячей, отдать 42 результативные передачи и завоевать 16 трофеев – 6 чемпионств, по 5 Кубков и Суперкубков Украины.

Дебютировать за новую команду Исмиили сможет уже в воскресенье – в стартовом матче нового сезона Лиги 1 Лилль будет дома принимать Осер.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?