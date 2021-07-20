"Горняки" отгрузили 4 гола представителю Первой лиги еще до перерыва. Больше всего старался Соломон, который сначала ассистировал Педриньо, а потом забил сам. Майкон поразил ворота пушечным выстрелом, оформив 3:0. Не отказал себе в удовольствии еще один новичок – форвард Лассина Траоре затолкал мяч с нескольких сантиметров.

Шахтер разгромил Оболонь – Соломон поучаствовал в четырех голах, Мудрик организовал мяч Бондаренко

В перерыве Де Дзерби выпустил совершенно новый состав, который оказался менее "кровожадным". Уже на 47 минуте Бондаренко замкнул прострел Мудрика, и на этом избиение Оболони наконец завершилось – 5:0.