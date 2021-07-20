Шахтар – Оболонь – 5:0 – відео голів та огляд матчу
20 липня 21:45 - Читать на русском
Шахтар розтрощив Оболонь у спарингу. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
"Гірники" відвантажили 4 голи представнику Першої ліги ще до перерви. Найбільше старався Соломон, який спочатку асистував Педрінью, а потім забив сам. Майкон вразив ворота гарматним пострілом, оформивши 3:0. Не відмовив собі у задоволенні ще один новачок – форвард Лассіна Траоре заштовхав м'яч з кількох сантиметрів.
Шахтар розтрощив Оболонь – Соломон долучився до чотирьох голів, Мудрик організував м'яч Бондаренка
У перерві Де Дзербі випустив абсолютно новий склад, який виявився менш "кровожерливим". Вже на 47 хвилині Бондаренко замкнув простріл Мудрика, і на цьому побиття Оболоні нарешті завершилось – 5:0.
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