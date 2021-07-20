"Гірники" відвантажили 4 голи представнику Першої ліги ще до перерви. Найбільше старався Соломон, який спочатку асистував Педрінью, а потім забив сам. Майкон вразив ворота гарматним пострілом, оформивши 3:0. Не відмовив собі у задоволенні ще один новачок – форвард Лассіна Траоре заштовхав м'яч з кількох сантиметрів.

Шахтар розтрощив Оболонь – Соломон долучився до чотирьох голів, Мудрик організував м'яч Бондаренка

У перерві Де Дзербі випустив абсолютно новий склад, який виявився менш "кровожерливим". Вже на 47 хвилині Бондаренко замкнув простріл Мудрика, і на цьому побиття Оболоні нарешті завершилось – 5:0.