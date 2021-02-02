Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился с обоймой игроков, которые смогут принять участие в плей-офф ЛЕ. В частности, в матче против Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала.

В список А, который сформировал тренерский штаб, попали 23 футболиста, а в список Б (игроки до 21 года) – 21, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Список А выглядит следующим образом:

Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Витао

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Коноплянка, Фернандо

Нападающий: Мораес

Сформированный список Б выглядит так:

Вратари: Турбаевский, Трубин

Защитники: Корниенко, Мампасси, Козик, Рудавский, Егбуджуо, Бондарь, Якуба

Полузащитники: Приходько, Судаков, Свитюха, Погорелый, Кобак, Хромей, Гуров, Шостак, Мудрик

Нападающие: Чирук, Вьюнник, Гончарук

Напомним, первый поединок против Маккаби Тель-Авив Шахтер проведет 18 февраля на выезде, ответный – через неделю, 25 февраля.

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