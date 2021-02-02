Шахтер объявил заявку на плей-офф Лиги Европы
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился с обоймой игроков, которые смогут принять участие в плей-офф ЛЕ. В частности, в матче против Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала.
В список А, который сформировал тренерский штаб, попали 23 футболиста, а в список Б (игроки до 21 года) – 21, сообщает официальный сайт Шахтера.
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Список А выглядит следующим образом:
Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Витао
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Коноплянка, Фернандо
Нападающий: Мораес
Сформированный список Б выглядит так:
Вратари: Турбаевский, Трубин
Защитники: Корниенко, Мампасси, Козик, Рудавский, Егбуджуо, Бондарь, Якуба
Полузащитники: Приходько, Судаков, Свитюха, Погорелый, Кобак, Хромей, Гуров, Шостак, Мудрик
Нападающие: Чирук, Вьюнник, Гончарук
Напомним, первый поединок против Маккаби Тель-Авив Шахтер проведет 18 февраля на выезде, ответный – через неделю, 25 февраля.
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