Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився з обоймою гравців, які матимуть змогу взяти участь у плей-офф ЛЄ. Зокрема, в матчі проти Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу.

У список А, сформований тренерським штабом, потрапили 23 футболісти, а у список Б (гравці до 21 року) – 21, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Список А виглядає наступним чином:

Голкіпери: Шевченко, Пятов, Гриценко

Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Сіпріано, Болбат, Коноплянка, Фернандо

Нападник: Мораєс

Сформований список Б виглядає так:

Голкіпери: Турбаєвський, Трубін

Захисники: Корнієнко, Мампассі, Козик, Рудавський, Егбуджуо, Бондар, Якуба

Півзахисники: Приходько, Судаков, Світюха, Погорілий, Кобак, Хромей, Гуров, Шостак, Мудрик

Нападники: Чирук, В'юнник, Гончарук

Нагадаємо, перший поєдинок проти Маккабі Тель-Авів Шахтар проведе 18 лютого на виїзді, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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