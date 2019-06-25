Мариуполь близок к подписанию трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич анонсировал аренду нескольких игроков Шахтера.

"В нашем случае ждать дорогих покупок футболистов для участия в еврокубковых матчах вряд ли возможно. Наш клуб видит свое развитие в том, чтобы привлекать в основной состав молодых исполнителей. Как своих воспитанников, так и арендованных игроков.

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Ожидаем, что в ближайшее время Мариуполь пополнят чемпионы мира в составе сборной Украины U-20. Это Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук (все – Шахтер). А со вчерашнего дня к нам присоединился полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Топалов (тоже Шахтер).

Конечно, за теми ребятами, о которых я говорил, мы следим в течение полугода. Считаю, они уже переросли молодежный состав Шахтера", – цитирует Бабича Команда 1.

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