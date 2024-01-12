Шахтер и Динамо попали в рейтинг самых прибыльных академий мира – украинские гранды обошли топ-клубы Европы
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory провел интересное исследование.
Сразу два украинских клуба попали в топ-100 самых прибыльных академий футбольных клубов в мире по версии CIES.
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Донецкий Шахтер занял в рейтинге 43 место с доходом в 130 млн евро, а киевское Динамо оккупировало 70-ю ступень (82 миллиона). В исследовании учитывались доходы за последние 10 лет, которые клубам принесли футболисты, проведшие в клубных академиях не менее трех лет.
Интересно, что "горняки" обогнали в рейтинге большое количество известных европейских клубов. Например, Баварию (118 млн) и Ювентус (94 млн). В свою очередь "бело-синие" обошли такие кузницы кадров как Милан (77 млн) и РБ Лейпциг (55 млн).
Топ-10 рейтинга самых прибыльных академий выглядит следующим образом:
1. Бенфика – 516 млн евро
2. Аякс – 376 млн евро
3. Лион – 370 млн евро
4. Реал Мадрид – 364 млн евро
5. Челси – 347 млн евро
6. Монако – 325 млн евро
7. Спортинг – 306 млн евро
8. Тоттенхэм – 256 млн евро
9. Манчестер Сити – 256 млн евро
10. Аталанта – 250 млн евро
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