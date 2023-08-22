Грузинский защитник Црвены Звезды Иракли Азаров продолжит карьеру в Шахтере, сообщает официальный сайт "горняков".

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21-летний защитник подписал с дончанами контракт на 5 сезонов – до 30 июня 2028 года. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Напомним, Азаров – воспитанник тбилисского Динамо, за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021-го перешел в Динамо Батуми, где за полтора года сыграл 65 поединков (4 гола, 10 результативных передач). С августа 2022-го – игрок Црвены Звезды (26 матчей, 3 ассиста).

Иракли – трехкратный чемпион Грузии (2019, 2020, 2021) и действующий чемпион Сербии (2023). Вместе со сборной Грузии U-21 был участником молодежного Евро-2023. За национальную команду провел 12 матчей. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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