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Шахтер объявил о подписании Тете

15:17 289 Читати українською
Шахтер объявил о подписании Тете
Тете / Фото: ФК Шахтер

Бразильский вингер Тете уже прибыл в Украину и подписал контракт с донецким Шахтером.

Бразильский футболист Тете стал игроком Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер заплатит за Тете в три раза больше, чем за Дугласа Косту, – агент

Соглашение с воспитанником Гремио рассчитано на 5 лет.

По данным портала Transfermarkt, "горняки" заплатили за 19-летнего футболиста 10 млн евро.

Отметим, что Тете не сыграл ни одного матча за основную команду Гремио.

"Раньше мне говорили, что играю, как Месси". Манор Соломон – об армии Израиля и выборе в пользу Шахтера, а не Манчестер Сити

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