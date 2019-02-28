Палкин: Сумма отступных за Тете – 150 млн евро

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о деталях трансфера Тете в донецкий клуб.

"Процесс переговоров был очень длительным. Переговоры велись около двух месяцев. Главная причина в том, что Гремио не хотел Тете отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили о цифрах и других вопросах.

Главная тема со стороны Гремио – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантливый и перспективный, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку сначала в Гремио вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать.

Шахтер объявил о подписании Тете

Стоимость Тете и его клаусула? Мы приобрели Тете за 15 млн евро. 10 млн, полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 млн евро.

На кого Тете похож с бразильцев Шахтера? Я считаю, нет конкретного ответа. Мне кажется, здесь некий микс Марлоса, Кости, Виллиана... Тите очень техничный парень. В Бразилии его называют "ураганом" – это значит, что он вносит в оборону соперника беспорядок, его крайне сложно остановить. Он обладает серьезной техникой, ударом и пасом. Он может играть на многих позициях: и справа, и 10-го номера, и слева. Это многопрофильный футболист.

Уверен, через два года он будет сиять. Естественно, мы должны понимать и относиться снисходительно к молодым ребятам: в 19 лет сложно прийти и все для себя открыть. Требуется определенное время. Однозначно будут ошибки, но важно иметь терпение. Мы уверены в будущем Тете. Будем работать!", – цитирует Палкина пресс-служба "горняков".

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