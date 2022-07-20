Півзахисник Невен Джурасек став першим іноземним новачком Шахтаря після зміни головного тренера.

Шахтар на своєму сайті оголосив про прихід хавбека Невена Джурасека. Контракт з хорватом розрахований на 2 роки.

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"Гірники" не розголошують суму трансферу. Права на Джурасека належали Динамо Загреб, а хорват минулого сезону виступав в УПЛ у складі СК Дніпро-1. Додамо, що для "гірників" це вже другий трансфер після приходу Тотовицького.

Загалом, Невен відіграв у минулому сезоні в 19 матчах в Україні, в яких відзначився 2 асистами. 23-річний хорват догравав кампанію 2021/22 у складі словенської Любляни через напад росіян на Україну.

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