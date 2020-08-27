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Шахтер объявил мини-отпуск после поражения от Динамо в Суперкубке Украины

00:50 - Читати українською
Шахтер объявил мини-отпуск после поражения от Динамо в Суперкубке Украины
Фото ФК Шахтер

Донецкий клуб позволит своим игрокам отдохнуть перед следующим туром УПЛ.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

Шахтер дал шесть выходных дней для своих игроков. Команда вернется к тренировкам первого сентября, сообщает официальный сайт клуба.

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Сразу 15 футболистов "горняков" получили вызовы в свои сборные, среди которых два легионера – Манор Соломон (Израиль) и Давид Хочолава (Грузия). Даниил Сикан и Виктор Корниенко поедут в молодежную сборную Украины. Другие игроки присоединились к команде Андрея Шевченко в Харькове.

Напомним, следующий матч в рамках второго тура УПЛ Шахтер проведет 12 сентября против Руха.

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Теги
Шахтер Шахтер Манор Манор Соломон Шахтер - Динамо Киев Украина Украина Давид Давид Хочолава
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