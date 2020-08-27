Шахтер объявил мини-отпуск после поражения от Динамо в Суперкубке Украины

Шахтер дал шесть выходных дней для своих игроков. Команда вернется к тренировкам первого сентября, сообщает официальный сайт клуба.

Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами Лиги наций

Сразу 15 футболистов "горняков" получили вызовы в свои сборные, среди которых два легионера – Манор Соломон (Израиль) и Давид Хочолава (Грузия). Даниил Сикан и Виктор Корниенко поедут в молодежную сборную Украины. Другие игроки присоединились к команде Андрея Шевченко в Харькове.

Напомним, следующий матч в рамках второго тура УПЛ Шахтер проведет 12 сентября против Руха.

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