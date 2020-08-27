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Шахтар оголосив міні-відпустку після поразки від Динамо у Суперкубку України

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Шахтар оголосив міні-відпустку після поразки від Динамо у Суперкубку України
Фото ФК Шахтар

Донецький клуб дозволить своїм гравцям відпочити перед наступним туром УПЛ.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Шахтар дав шість вихідних днів для своїх гравців. Команда повернеться до тренувань першого вересня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

Одразу 15 футболістів "гірників" отримали виклики у свої збірні, серед яких два легіонери – Манор Соломон (Ізраїль) та Давід Хочолава (Грузія). Данило Сікан та Віктор Корнієнко поїдуть у молодіжну збірну України. Інші гравці приєднались до команди Андрія Шевченка у Харкові.

Нагадаємо, наступний матч в рамках другого туру УПЛ Шахтар проведе 12 вересня проти Руха.

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Теги
Шахтар Шахтар Манор Манор Соломон Шахтар - Динамо Україна Україна Давид Давид Хочолава
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