Шахтер объявил лучшего игрока сезона по версии болельщиков
Фанаты Шахтера выбрали игрока, который лучше всех проявил себя в предыдущей кампании.
Победителем голосования стал 19-летний голкипер Анатолий Трубин, сообщает официальный сайт "горняков".
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Вратарь набрал 3427 голосов. Второе место занял Манор Соломон (2359), третье – Тарас Степаненко (759). Прошлогоднего победителя Жуниора Мораеса поддержал только 181 фанат.
Добавим, что в текущем сезоне Трубин окончательно закрепил свой статус основного вратаря Шахтера – 30 матчей, 15 "сухих", 28 пропущенных мячей. В марте юный голкипер дебютировал за сборную Украины, с которой поедет на Евро-2020.
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