Пресс-служба манкунианцев сообщила, что французский защитник уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента.

Саутгейт дал четкий ответ относительно вероятного назначения в Манчестер Юнайтед

Действующее соглашение Рафаэля Варана рассчитано до 2024 года. В контракте был пункт о дополнительном годе, но Манчестер Юнайтед решил не активировать его.

Варан присоединился к манкунианцам в 2021 году, перейдя из Реала. За Манчестер Юнайтед он сыграл в 93 матчах и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль выигрывал с "красными дьяволами" Кубок английской лиги.

Напомним, что Варан в составе сборной Франции добывал золото на ЧМ-2018.

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