Манчестер Юнайтед официально объявил об уходе чемпиона мира
13:36 - Читати українською
Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан вынужден искать новый клуб.
Пресс-служба манкунианцев сообщила, что французский защитник уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента.
Саутгейт дал четкий ответ относительно вероятного назначения в Манчестер Юнайтед
Действующее соглашение Рафаэля Варана рассчитано до 2024 года. В контракте был пункт о дополнительном годе, но Манчестер Юнайтед решил не активировать его.
Варан присоединился к манкунианцам в 2021 году, перейдя из Реала. За Манчестер Юнайтед он сыграл в 93 матчах и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль выигрывал с "красными дьяволами" Кубок английской лиги.
Напомним, что Варан в составе сборной Франции добывал золото на ЧМ-2018.
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