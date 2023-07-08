Шахтер не стал покупать у Андерлехта украинца Богдана Михайличенко. Вадим Шаблий рассказал о дальнейших планах футболиста.

"Богдан сейчас вернулся в Андерлехт. У него есть год контракта и он его выполняет. Мы с клубом ищем решение. Почему сорвался трансфер в Шахтер? Не знаю. Мы с "горняками" об этом не говорили.

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Возвращение в Украину? Все зависит от клубов, которые захотят его видеть. Интерес ЛНЗ и Полесья нам не интересен, даже с хорошими условиями", – сказал Шаблий в интервью порталу Украинский футбол.

Ранее сообщалось, что Шахтер планировал выкупить Михайличенко из Андерлехта, однако "горняки" отказались это делать из-за слишком высокой суммы.

В прошлом сезоне Михайличенко провел 32 матча за Шахтер во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов.

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