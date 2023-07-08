Не подошедший Шахтеру Михайличенко ищет новый клуб – к претендентам из Украины особые требования
Шахтер не стал покупать у Андерлехта украинца Богдана Михайличенко. Вадим Шаблий рассказал о дальнейших планах футболиста.
"Богдан сейчас вернулся в Андерлехт. У него есть год контракта и он его выполняет. Мы с клубом ищем решение. Почему сорвался трансфер в Шахтер? Не знаю. Мы с "горняками" об этом не говорили.
Легионер Шахтера начал переговоры с турецким грандом – "горняки" не получат денег за трансфер
Возвращение в Украину? Все зависит от клубов, которые захотят его видеть. Интерес ЛНЗ и Полесья нам не интересен, даже с хорошими условиями", – сказал Шаблий в интервью порталу Украинский футбол.
Ранее сообщалось, что Шахтер планировал выкупить Михайличенко из Андерлехта, однако "горняки" отказались это делать из-за слишком высокой суммы.
В прошлом сезоне Михайличенко провел 32 матча за Шахтер во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов.
Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається