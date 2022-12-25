"Однажды я записывала большое интервью с Ринатом Ахметовым в Донецке. Мне кажется, лицом в грязь не упала.

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Меня поразили две вещи. Первое – это совершенно нестандартное мышление, мне действительно хотелось записывать за ним. От него я впервые услышала, например, что нельзя принимать быстрые решения, например. Надо "keep calm", а потом уже…

Это было очень давно, в началах телеканала "Футбол". Второе, что поразило – его шикарная память. Он говорит: "Шахтер такого-то числа такого-то года играл с такой-то командой. И я вам скажу, какой был счет, кто на какой минуте забивал и пасовал". Было видно, что он не готовился, а реально помнит.

Правда ли, что когда подошла к Ахметову, то он протянул руку и сказал: "Очень приятно, Ринат"? Так и было. Несколько смутилась", – рассказала Алла Бублий в эфире ТаТоТаке.

Напомним, в июле 2022 года Ринат Ахметов принял решение вернуть государству лицензии на вещание ряда своих СМИ. С того времени ТК "Футбол" перестали выходить в эфир.

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