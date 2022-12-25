Футболісти Шахтаря мають поважну причину, щоб покидати територію України навіть у час воєнного стану.

Закордонні світлини гравців "гірників" викликали великий резонанс, але донецький клуб без проблем пояснив ситуацію.

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"Футболісти отримали дозвіл на виїзд у Варшаву задля подачі документів на візи США, щоб мати можливість взяти участь у турне в січні-лютому", – відповіли представники Шахтаря на запит Tribuna.

Нагадаємо, "гірники" пішли зимувати на другій сходинці УПЛ, а також гарантували собі попередній раунд плей-офф Ліги Європи, де зустрінуться з Ренном. Клуб має намір організувати турне у США з низкою благодійних матчів упродовж січня-лютого.

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