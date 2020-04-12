Коваленко в Рому – агент украинца прокомментировал возможный трансфер

Футбольный агент Сергей Серебренников, представляющий интересы полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко, поделился мыслями по поводу слухов о предметном интересе итальянской Ромы к его клиенту.

"Коваленко – это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе и итальянские. Интерес со стороны Ромы? Мы не вели с ними переговоров", – цитирует Серебренникова итальянский журналист Флавио Тассотти на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, контракт Коваленко с "горняками" рассчитан до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за "оранжево-черных" 21 поединок, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 4,8 млн евро.

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