Контракт Сергея Кривцова истекает летом 2023 года, но Шахтер не намерен его пролонгировать, сообщает журналист Эндрю Тодос.

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В то же время "горняки" хотят продолжить возвращать украинцев из Европы и рассматривают кандидатуру Максима Таловерова, выступающего за Слован на правах аренды. Права на защитника принадлежат Славии Прага.

Напомним, что Таловеров выступает в составе молодежной сборной Украины, за которую сыграл уже в 16 поединках. Ранее Максим находился в академии Шахтера, после чего последовали молодежные команды Арсенала-Киев и донецкого Олимпика.

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