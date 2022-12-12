"Горняки" готовят переход Михаила Мудрика этой зимой – уже провели встречи с представителями других клубов.

На прошлой неделе представители Шахтера побывали в Лондоне, где обсуждали возможную продажу игроков, в основном Михаила Мудрика, сообщает журналист Тарик Панджа.

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Отмечается, что в переговорах принимают участие не один, а по меньшей мере четыре клуба. Пока никаких договоренностей нет, но известно, что Шахтер не хочет продешевить на продажах своих игроков.

Напомним, что Мудрика активно сватают в Арсенал, очень заинтересованный в подписании украинца. В кампании 2022/23 наш вингер провел 18 поединков на клубном уровне за Шахтер, в которых успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.

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