Шахтер назвал лучшего игрока марта

Шахтер обнародовал результаты голосования за звание лучшего игрока в марте.

Болельщики "горняков" отдали победу Тайсону, информирует официальный сайт клуба.

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Бразилец набрал в голосовании 4293 голоса, опередив Жуниора Мораеса (1430), Маркоса Антонио (1314) и Сергея Кривцова (660). Тайсон провел в марте 4 матча, в которых смог отличиться двумя голами.

Последний раз Шахтер отмечал лучшего игрока месяца в декабре. Тогда победу одержал хавбек Тарас Степаненко.

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