"Вскоре мы осуществим эту мечту": Тайсон назвал клуб, в который хочет перейти из Шахтера

Полузащитник Шахтера Тайсон заявил о том, что был бы не прочь вернуться в чемпионат Бразилии.

Бывший капитан "горняков" провел совместную видеоконференцию с хавбеком Интернасьоналя Андресом Д'Алессандро в эфире издания Minha Torcida.

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"Я пока не думаю о завершении карьеры. У меня есть еще несколько целей, которых хотел бы достичь в Бразилии. Мечтаю вернуться и сыграть вместе с тобой. Так или иначе, тебе придется подождать меня. Вскоре мы осуществим эту мечту", – заявил Тайсон.

Напомним, что Тайсон – воспитанник Интернасьоналя, из которого в 2010 и перешел в харьковский Металлист. В Шахтер бразилец перебрался в 2013.

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