Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий был признан автором лучшего гола команды в 2023 году.

Шахтер объявил лучшего игрока 2023 года – победитель втрое опередил ближайшего преследователя

Напомним, болельщикам было предложено 16 забитых мячей, которые в импровизированном конкурсе стартовали со стадии 1/8 финала. Фанаты поочередно выбирали один лучший гол из двух претендентов.

Как следствие, в финал вышли Ярослав Ракицкий с ударом копчиком в ворота Фейеноорда в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выстрел в девятку от Александра Зубкова Вересу в матче 17-го тура УПЛ. Согласно результатам голосования Ракицкий набрал 174 голоса, а Зубков – 105.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?