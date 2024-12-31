Вболівальники "гірників" обрали найкрасивіший постріл року, що минає.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький був визнаний автором найкращого гола команди у 2023 році.

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Нагадаємо, вболівальникам було запропоновано 16 забитих м'ячів, які в імпровізованому конкурсі стартували зі стадії 1/8 фіналу. Фанати почергово вибирали один найкращий гол із двох претендентів.

Як наслідок, у фінал вийшли Ярослав Ракицький з ударом куприком у ворота Фейєнорда в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи та постріл у дев'ятку від Олександра Зубкова Вересу у матчі 17-го туру УПЛ. Згідно з результатами голосування Ракицький набрав 174 голоси, а Зубков – 105.

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